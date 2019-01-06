Плишкова обыграла Цуренко в финале турнира в Брисбене

Брисбен, Австралия, , 14:13 — REGNUM Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей теннисного турнира в Брисбене (Австралия), сообщает 6 января «Матч ТВ».

В финале чешская спортсменка победила украинку Лесю Цуренко со счетом 4:6, 7:5, 6:2.

Соперницы провели на корте 2 часа 11 минут. За это время Каролина Плишкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 возможных. Её соперница пять раз подала навылет, дважды ошиблась при подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.

Счет личных встреч между Цуренко и Плишковой стал таким образом 1:2 в пользу чешской теннисистки.

Отметим, победа на турнире в Брисбене позволит чешской теннисистке подняться на седьмое место в рейтинге WTA.