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Следующим соперником Джонсона на турнире UFC станет Энтони Смит

Спорт

Бой пройдет 2 марта в Лас-Вегасе

Лас-Вегас, США, 6 января 2019, 13:54 — REGNUM  Соперником чемпиона UFC в полутяжелом весе американца Джона Джонсона в следующем поединке на турнире организации станет его соотечественник Энтони Смит, сообщает 6 января MMAJunkie.

Также сообщается, что бой пройдет 2 марта в Лас-Вегасе в рамках бойцовского турнира UFC235, в котором главным событием станет именно этот титульный бой в полутяжелом весе.

Напомним, Джонсон вернулся на турниры UFC после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов и одержал победу над шведом Александром Густафссоном, став чемпионом UFC в полутяжелом весе. Энтони Смит последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года и тогда победил в бою с Маурисио Руа досрочно.

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