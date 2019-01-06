Следующим соперником Джонсона на турнире UFC станет Энтони Смит

Лас-Вегас, США, , 13:54 — REGNUM Соперником чемпиона UFC в полутяжелом весе американца Джона Джонсона в следующем поединке на турнире организации станет его соотечественник Энтони Смит, сообщает 6 января MMAJunkie.

Также сообщается, что бой пройдет 2 марта в Лас-Вегасе в рамках бойцовского турнира UFC235, в котором главным событием станет именно этот титульный бой в полутяжелом весе.

Напомним, Джонсон вернулся на турниры UFC после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов и одержал победу над шведом Александром Густафссоном, став чемпионом UFC в полутяжелом весе. Энтони Смит последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года и тогда победил в бою с Маурисио Руа досрочно.