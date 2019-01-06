«Бетис» и «Сампдория» проявляют интерес к Габбьядини

Лондон, , 13:38 — REGNUM Испанский «Бетис» и «Сампдория» поборются за 27-летнего нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбьядини. Ранее сообщалось, что форвардом интересовался московский клуб «ЦСКА», предлагавший €5 млн.

31-го января 2017-го года Маноло перешел в «Саутгемптон» за €17 млн. Ранее итальянец выступал за «Аталанту», «Читтаделлу», «Ювентус», «Болонью», «Сампдорию» и «Наполи».

За 2 года пребывания в клубе АПЛ Габбьядини выходил на поле 60 раз и отличился 11-ю забитыми мячами.

За национальную сборную футболист провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.

Гражданство: Италия.

Стоимость: €10 млн.

Рост: 186 см.

Вес: 81 кг.