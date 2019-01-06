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Теннисист Рублев пробился в основную сетку турнира в Сиднее

Спорт

7:5, 6:2 в пользу Рублева

Сидней, Австралия, 6 января 2019, 13:39 — REGNUM  Российский теннисист Андрей Рублев победил аргентинца Гуидо Андреоцци и пробился в основную сетку турнира в Сиднее, сообщает 6 января «Матч ТВ».

Российский спортсмен победил представителя Аргентины в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Рублев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов. Его соперник пять раз подал навылет, также трижды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта.

Ранее теннисисты не встречались на корте.

Соперник Рублева по первому кругу соревнований в Сиднее будет определен позднее.

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