Теннисист Рублев пробился в основную сетку турнира в Сиднее

Сидней, Австралия, , 13:39 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублев победил аргентинца Гуидо Андреоцци и пробился в основную сетку турнира в Сиднее, сообщает 6 января «Матч ТВ».

Российский спортсмен победил представителя Аргентины в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Рублев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов. Его соперник пять раз подал навылет, также трижды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта.

Ранее теннисисты не встречались на корте.

Соперник Рублева по первому кругу соревнований в Сиднее будет определен позднее.