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«Нэшвилл» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ

Спорт

Встреча проходила в Монреале и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей

«Нэшвилл» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ
Michael Miller
«Нэшвилл Предаторз»

Монреаль, Канада, 6 января 2019, 13:06 — REGNUM  Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» оказались сильнее в противостоянии с командой «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 6 января «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Монреале и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей голевыми действиями отметились Крейг Смит (11-я и 34-я минуты), Маттиас Экхольм (20-я) и Виктор Арвидссон (60-я, в пустые ворота). У хозяев единственную шайбу забросил Ши Уэббер на 33-й минуте.

Отметим, «Нэшвилл» на данный момент с 53 очками занимает четвертое место в западной конференции НХЛ, «Монреаль» находится на восьмой позиции на востоке с 49 очками.

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