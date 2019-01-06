«Нэшвилл» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ

Монреаль, Канада, , 13:06 — REGNUM Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» оказались сильнее в противостоянии с командой «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 6 января «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Монреале и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей голевыми действиями отметились Крейг Смит (11-я и 34-я минуты), Маттиас Экхольм (20-я) и Виктор Арвидссон (60-я, в пустые ворота). У хозяев единственную шайбу забросил Ши Уэббер на 33-й минуте.

Отметим, «Нэшвилл» на данный момент с 53 очками занимает четвертое место в западной конференции НХЛ, «Монреаль» находится на восьмой позиции на востоке с 49 очками.