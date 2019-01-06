«Петр Глори» одержал волевую победу над «Брисбен Роаром»

Канберра, , 13:00 — REGNUM 6 января между коллективами «Брисбен Роар» и «Петр Глори» на стадионе «Санкорп» был разыгран матч 11-го тура регулярного сезона А-лиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей.

Первый мяч на экваторе первого тайма забил Адам Траггарт после передачи Дейна Ингэма — 1:0. Через 18 минут Таггарт оформил дубль — 2:0. На 59-й минуте Нейл Килкенни сократил отставание в счете, реализовав пенальти — 2:1. На 81-й минуте Килкенни оформил дубль также ударом с пенальти — 2:2. Через 4 минуты Аарон Рирдон помог гостям выйти вперед, отличившись автоголом — 2:3. В конце матча Энди Кио похоронил надежды коллектива хозяев набрать очки — 2:4.

Статистика матча («Брисбен Роар"/"Петр Глори»)

Удары 7/18

Удары в створ ворот 3/9

Процент владения мячом 31%/69%

Нарушения правил 17/9

Поданные угловые 4/6

«Петр Глори» одержал победу, набрал 26 очков и поднялся на первую позицию. «Брисбен Роар» с 7-ю баллами остался на предпоследнем месте в таблице.

Стартовые составы команд на матч:

«Брисбен Роар»: Янг, Ингэм, Боулес, Хингерт, О’Тул, Кристенсен, Пеппер, Ботеак, Лопес, МакКей, Таггарт.

«Петр Глори»: Редди, Грант, Дэвидсон, Лоури, Дулбич, Невилл, Бриммер, Феррейра, Килкенни, Чианесе, Кио.

Главный арбитр матча: А. Керси.

Желтые карточки: Пеппер — 29, МакКей — 38, Ботеак — 51, Хингерт — 57, Рирдон — 81, Франжич — 90+2.

Красные карточки: Боулес — 57.

Не забитые пенальти: Таггарт — 90+4.

Голы: Таггарт 22 — 1:0, Таггарт 40 — 2:0, Килкенни 59 (пен) — 2:1, Килкенни 81 (пен) — 2:2, Рирдон (авг) 85 — 2:3, Кио 87 — 2:4.