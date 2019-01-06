Воскресенье, 6 Января 2019 года
12:49:35 МСК

Шарапова сыграет на турнире в Санкт-Петербурге, несмотря на травму

Спорт

Ранее Мария Шарапова не участвовала в St. Petersburg Ladies Trophy

Санкт-Петербург, 6 января 2019, 12:49 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова будет выступать на женском теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy — 2019, сообщил 6 января директор турнира Александр Медведев.

«Травма не должна стать проблемой, и Мария сумеет восстановиться и быть в форме к турниру», — цитирует ТАСС директор теннисного турнира.

Кроме этого Медведев рассказал, что руководство турнира находится на связи со спортсменкой и знает, что в её ближайшие планы входило выступление на турнире Australia Open и турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге, и спортсменка их не меняла.

Отметим, турнир St. Petersburg Ladies Trophy проходит с конца января по начало февраля в Санкт-Петербурге с участием ведущих теннисисток мира. В этом году он пройдет с 28 января по 3 февраля. Ранее Мария Шарапова не участвовала в St. Petersburg Ladies Trophy.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить