Шарапова сыграет на турнире в Санкт-Петербурге, несмотря на травму

Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова будет выступать на женском теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy — 2019, сообщил 6 января директор турнира Александр Медведев.

«Травма не должна стать проблемой, и Мария сумеет восстановиться и быть в форме к турниру», — цитирует ТАСС директор теннисного турнира.

Кроме этого Медведев рассказал, что руководство турнира находится на связи со спортсменкой и знает, что в её ближайшие планы входило выступление на турнире Australia Open и турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге, и спортсменка их не меняла.

Отметим, турнир St. Petersburg Ladies Trophy проходит с конца января по начало февраля в Санкт-Петербурге с участием ведущих теннисисток мира. В этом году он пройдет с 28 января по 3 февраля. Ранее Мария Шарапова не участвовала в St. Petersburg Ladies Trophy.