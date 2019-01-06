Воскресенье, 6 Января 2019 года
12:37:48 МСК

СМИ: Сердар Амзун намерен перейти из «Рубина» в «Трактор Сази»

Спорт

Текущий контракт Амзуна с «Рубином» рассчитан до 2020 года

СМИ: Сердар Амзун намерен перейти из «Рубина» в «Трактор Сази»
Tasnim News Agency
Сердар Азмун

Казань, 6 января 2019, 12:27 — REGNUM  Иранский форвард казанского футбольного клуба «Рубин» Сердар Амзун намеревается перейти в иранскую команду «Трактор Сази», сообщает 6 января Tasnim News Agency.

По данным агентства, 24-летний нападающий, находящийся в настоящее время в расположении национальной сборной Ирана, перейдет в свой новый клуб сразу по окончании розыгрыша Кубка Азии.

Текущий контракт Амзуна с «Рубином» рассчитан до 2020 года, футболистом также интересуется ряд европейских команд из Англии, Германии и Италии.

Отметим, в текущем чемпионате Сердар Амзун сыграл за «Рубин» в 14 матчах и отметился в них четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить