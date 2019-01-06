Стефен Карри вышел на 4-е место в НБА по количеству трехочковых бросков

Сакраменто, США, , 12:17 — REGNUM Американский баскетболист Стефен Карри вышел на четвертое место в НБА по количеству заброшенных им трехочковых бросков за игровую карьеру, сообщает 6 января пресс-служба клуба «Голден Стэйт Уорриорз», в котором играет спортсмен.

По данным пресс-службы, после последней игры клуба против команды «Сакраменто» с участием Карри, баскетболист вышел по этому показателю на четвертое место во всей истории НБА.

Так, на счету Карри стало всего 2277 трехочковых бросков. Также спортсмен обновил в «последнем» матче ещё одно свое достижение, теперь на его счету 11 матчей, в которых он забил не менее 10 трехочковых бросков за игру.

Напомним, ранее баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Сакраменто Кингз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 127:123.