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Стефен Карри вышел на 4-е место в НБА по количеству трехочковых бросков

Спорт

На счету баскетболиста стало 2277 трехочковых

Сакраменто, США, 6 января 2019, 12:17 — REGNUM  Американский баскетболист Стефен Карри вышел на четвертое место в НБА по количеству заброшенных им трехочковых бросков за игровую карьеру, сообщает 6 января пресс-служба клуба «Голден Стэйт Уорриорз», в котором играет спортсмен.

По данным пресс-службы, после последней игры клуба против команды «Сакраменто» с участием Карри, баскетболист вышел по этому показателю на четвертое место во всей истории НБА.

Так, на счету Карри стало всего 2277 трехочковых бросков. Также спортсмен обновил в «последнем» матче ещё одно свое достижение, теперь на его счету 11 матчей, в которых он забил не менее 10 трехочковых бросков за игру.

Напомним, ранее баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Сакраменто Кингз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 127:123.

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Баскетбол
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