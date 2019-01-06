Руководство «Барселоны» отказалось от трансфера Павара — СМИ

Барселона, Испания, , 11:57 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» принял решение об отказе от трансфера защитника немецкой команды «Штутгарт» Бенжамена Павара, сообщает 6 января Sport.es.

По информации источника, руководство «Барселоны» считает завышенной сумму трансфера за игрока и также их смущает повышенный интерес к Павару со стороны других футбольных клубов. Кроме «Барселоны» футболистом интересуются «Бавария» и «Наполи».

Теперь в каталонском клубе рассматривают других игроков в качестве усиления защиты, таких как Гильермо Марипан из испанского «Алавеса» и Тоби Алдервейрелд их «Тоттенхэма».

Отметим, ранее сообщалось о том, что «Штутгарт» назначил за траснфер Павара сумму в 35 млн евро.