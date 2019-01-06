«Сан-Хосе» переиграл «Тампу» в матч НХЛ

Сан-Хосе, США, , 11:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее в противостоянии с командой «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 6 января «Матч ТВ».

Игра проходила на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбами отметились Логан Кутюр (10-я минута), Джо Павелски (11-я), Эвандер Кейн (25-я в большинстве, 46-я) и Лукаш Радил (53-я). У их соперников отличились Виктор Хедман (17-я) и российский защитник гостей Михаил Сергачев (25-я).

Другой российский участник матча — голкипер «Тампы» Андрей Василевский, провел его неудачно и смог отразить только 22 из 27 бросков по его воротам.

Отметим, по итогам игры «Сан-Хосе» находится на пятом месте западной конференции с 51 очком, «Тампа» же лидирует в восточной конференции с 66 очками.