Воскресенье, 6 Января 2019 года
11:12:08 МСК

«Бавария» выкупила у «Далласа» защитника Ричардса

Спорт

Сумма трансфера за 18-летнего игрока составила 1,5 млн долларов

Мюнхен, Германия, 6 января 2019, 11:02 — REGNUM  Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выкупил у команды американской высшей лиги футбола (MLS) «Даллас» защитника Криса Ричардса, сообщает 6 января Goal.

Согласно данным издания, сумма трансфера за 18-летнего игрока составила 1,5 млн долларов и ещё около 500 тысяч долларов футбольный клуб из «Далласа» может выручить за защитника в виде бонусов.

Также сообщается, что в соглашении между «Баварией» и «Далласом» есть пункт, согласно которому американская команда получит 40% от суммы продажи Ричардса, в случае если «Бавария» решит игрока продать.

Отметим, Крис Ричардс перешел из «Далласа» в состав мюнхенской команды летом 2018 года на условиях аренды. Он сыграл за клуб три матча в Кубке чемпионов и затем был переведен в молодежный состав.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить