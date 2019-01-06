«Бавария» выкупила у «Далласа» защитника Ричардса

Мюнхен, Германия, , 11:02 — REGNUM Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выкупил у команды американской высшей лиги футбола (MLS) «Даллас» защитника Криса Ричардса, сообщает 6 января Goal.

Согласно данным издания, сумма трансфера за 18-летнего игрока составила 1,5 млн долларов и ещё около 500 тысяч долларов футбольный клуб из «Далласа» может выручить за защитника в виде бонусов.

Также сообщается, что в соглашении между «Баварией» и «Далласом» есть пункт, согласно которому американская команда получит 40% от суммы продажи Ричардса, в случае если «Бавария» решит игрока продать.

Отметим, Крис Ричардс перешел из «Далласа» в состав мюнхенской команды летом 2018 года на условиях аренды. Он сыграл за клуб три матча в Кубке чемпионов и затем был переведен в молодежный состав.