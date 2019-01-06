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СМИ: «МЮ» готов заплатить за защитника «Ромы» Маноласа 36 млн евро

Спорт

Текущий контракт «Ромы» с Манолосом рассчитан до лета 2022 года

СМИ: «МЮ» готов заплатить за защитника «Ромы» Маноласа 36 млн евро
Football.ua
Костас Манолас (слева)

Рим, 6 января 2019, 10:49 — REGNUM  Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» намеревается заполучить в свой состав греческого защитника итальянской команды «Рома» Костаса Маноласа, сообщает 6 января La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, сумма отступных «Роме» за 27-летнего игрока составит 36 млн евро, а предлагаемая ему в «МЮ» годовая зарплата составит 6 млн евро в год. При этом руководство итальянского клуба в настоящее время делает попытки заключения с греком нового контракта, в котором сумма отступных будет увеличена или убрана совсем, однако пока все эти попытки безуспешны. Текущий контракт с Манолосом рассчитан до лета 2022 года.

Также услугами футболиста хотел бы воспользоваться клуб «Ювентус» из Турина.

Отметим, грек играет за «Рому» с 2014 года и в текущем сезоне принял участие в 16 матчах за клуб. В них он отметился одним голом и одной результативной передачей.

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