Кристиан Эриксен признан лучшим футболистом Дании 2018 года

Копенгаген, , 10:42 — REGNUM Датский полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Спур» Кристиан Эриксен признан у себя на родине лучшим футболистом 2018 года, сообщает 6 января пресс-служба датской футбольной федерации.

Данная награда стала для Эриксена четвертой за его игровую карьеру.

Отметим, что для того чтобы определить лучшего футболиста Дании ежегодно проводится голосование среди датских тренеров.

Напомним, в прошлом сезоне Кристиан Эриксен сыграл за «Тоттенхэм» 48 матчей и отметился в них 14 голами. Сборная Дании, в составе которой хавбек выступал на футбольном ЧМ-2018 в России, дошла до 1/8 финала, что является для нее очень хорошим результатом.