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Три российских бойца смешанного стиля подписали новые контракты с Bellator

Спорт

Этими бойцами являются Вадим Немков, Анатолий Токов и Сергей Харитонов

Ньюпорт-Бич, США, 6 января 2019, 09:47 — REGNUM  Три бойца смешанного стиля из России, выступающие в турнирах Bellator, подписали с промоушеном новые контракты, сообщает 6 января MMAJunkie.

В сообщении указывается, что этими бойцами являются Вадим Немков, выступающий в полутяжелом весе, Анатолий Токов, выступающий в среднем весе, и Сергей Харитонов, являющийся бойцом-тяжеловесом. При этом количество будущих боев не сообщается, говорится только, что их будет несколько.

Отметим, на счету Вадима Немкова три боя в турнирах Bellator и во всех трех он победил. Анатолий Токов также провел три боя в Bellator и в последнем из них одержал верх над другим российским бойцом, Александром Шлеменко. Сергей Харитонов тоже провел в турнирах Bellator три поединка и в последнем ему засчитали досрочную победу над американцем Роем Нельсоном.

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Смешанные единоборства
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