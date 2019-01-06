Три российских бойца смешанного стиля подписали новые контракты с Bellator

Ньюпорт-Бич, США, , 09:47 — REGNUM Три бойца смешанного стиля из России, выступающие в турнирах Bellator, подписали с промоушеном новые контракты, сообщает 6 января MMAJunkie.

В сообщении указывается, что этими бойцами являются Вадим Немков, выступающий в полутяжелом весе, Анатолий Токов, выступающий в среднем весе, и Сергей Харитонов, являющийся бойцом-тяжеловесом. При этом количество будущих боев не сообщается, говорится только, что их будет несколько.

Отметим, на счету Вадима Немкова три боя в турнирах Bellator и во всех трех он победил. Анатолий Токов также провел три боя в Bellator и в последнем из них одержал верх над другим российским бойцом, Александром Шлеменко. Сергей Харитонов тоже провел в турнирах Bellator три поединка и в последнем ему засчитали досрочную победу над американцем Роем Нельсоном.