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«Гуанчжоу» выкупит Паулиньо у «Барселоны» за 50 млн евро — СМИ

Спорт

Футболист арендован китайской командой летом 2018 года

«Гуанчжоу» выкупит Паулиньо у «Барселоны» за 50 млн евро — СМИ
Granada
Паулиньо

Гуанчжоу, Китай, 6 января 2019, 09:46 — REGNUM  Китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» выкупит бразильского хавбека Паулинью у испанской команды «Барселона», сообщает 6 января La Vanguardia.

По информации издания, сумма прописанной в договоре между двумя футбольными клубами сделки составит 50 млн евро. 30-летний футболист арендован китайской командой летом 2018 года.

Отметим, Паульниью перешел в «Гуанчжоу» в 2017 году за 40 млн евро, затем был на год возвращен в «Барселону», а летом 2018 года снова вернулся в «Гуанчжоу» на правах аренды за 50 млн евро.

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Футбол
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