«Коламбус» обыграл в овертайме «Флориду» в матче НХЛ

Санрайз, США, , 09:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 6 января Сhampionat.com.

Игра проходила на льду «Би-Би-энд-Ти-центра» в Санрайзе и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

Борьба в матче получилась практически равной, а в овертайме больше повезло гостям. У победителей шайбы забросили Юбердо (14-я), Андерсон (38-я), Дубински (47-я, при игре 4×4) и автор победного гола Сет Джонс (61-я, при игре 3×3). У их противников голами отметились Дюклер (2-я), Хоффман (19-я) и Экблад (58-я).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по его воротам и был признан третьей звездой игры.

Отметим, что «Коламбус» на данный момент находится на седьмой строчке восточной конференции с 50 очками, «Флорида» там же на двенадцатой с 41 очком.