«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл «Сент-Луис» в матче НХЛ

Сент-Луис, США, , 08:38 — REGNUM Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» одержали победу над командой «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 6 января «Матч ТВ».

Встреча проходила на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Победа «Айлендерс» получилась волевой, так как к началу второго периода «Сент-Луис» вел со счетом 2:0.

Российский нападающий Владимир Тарасенко, выступающий за «Сент-Луис», отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, что «Нью-Йорк Айлендерс» находится на девятом месте восточной конференции с 50 очками, а «Сент-Луис Блюз» с 36 очками — на 15-м месте запада.

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