Воскресенье, 6 Января 2019 года
08:22:17 МСК

«Бостон» обыграл «Баффало» в матче чемпионата НХЛ

Спорт

Встреча проходила в Бостоне и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев

«Бостон» обыграл «Баффало» в матче чемпионата НХЛ
Zuzana Cizikova
Хоккей

Бостон, США, 6 января 2019, 07:59 — REGNUM  Хоккеисты «Бостон Брюинз» одержали победу над командой «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила в Бостоне и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Крис Вагнер (на 11-й минуте) и Дэвид Бэкес (на 22-й минуте). Гости же смогли только отыграть одну шайбу под самый занавес встречи, это сделал Расмус Ристолайнен (на 58-й минуте).

По итогам игры «Бостон» с 42 очками находится на пятом месте восточной конференции, «Баффало» там же с 50 очками на шестом.

Отметим, это четвертая подряд победа для «Бостона».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить