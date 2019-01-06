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«Арсенал» разгромил «Блэкпул» в матче Кубка Англии

Спорт

3:0 в пользу «Арсенала»

Лондон, 6 января 2019, 07:32 — REGNUM  Футбольный лондонский клуб «Арсенал» разгромил команду «Блэкпула» в матче 1/32 финала футбольного Кубка Англии, сообщает 6 января «Спорт-Экспресс».

Игра проходил на поле стадиона «Блюмфильд Роуд» в Блэкпуле и закончилась крупным поражением хозяев со счетом 3:0. В составе победителей отличились Джозеф Уиллок, оформивший в матче дубль (11-я, 37-я минуты) и Алекс Айоуби (82-я).

Одержав эту победу лондонский «Арсенал» вышел в 1/16 финала, его будущий соперник на этом этапе турнира будет определен позже.

Отметим, что ранее в 1/16 вышли такие клубы как «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Челси».

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Футбол
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