«Арсенал» разгромил «Блэкпул» в матче Кубка Англии

Лондон, , 07:32 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Арсенал» разгромил команду «Блэкпула» в матче 1/32 финала футбольного Кубка Англии, сообщает 6 января «Спорт-Экспресс».

Игра проходил на поле стадиона «Блюмфильд Роуд» в Блэкпуле и закончилась крупным поражением хозяев со счетом 3:0. В составе победителей отличились Джозеф Уиллок, оформивший в матче дубль (11-я, 37-я минуты) и Алекс Айоуби (82-я).

Одержав эту победу лондонский «Арсенал» вышел в 1/16 финала, его будущий соперник на этом этапе турнира будет определен позже.

Отметим, что ранее в 1/16 вышли такие клубы как «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Челси».