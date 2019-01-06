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Сборная Финляндии обыграла команду США в финале МЧМ-2019

Спорт

6 января молодежная сборная России переиграла хоккеистов Швейцарии в матче за третье место на ЧМ в Канаде

Ванкувер, Канада, 6 января 2019, 07:18 — REGNUM  Сборная США по хоккею уступила команде Финляндии в финале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в Канаде. Прошедшая 6 января на Rogers Arena в Ванкувере встреча завершилась со счетом 2:3.

Победу сборной Финляндии принесли Йессе Илонен, Отто Латвала и Каапо Какко. В составе команды США голевыми действиями отметились Александр Хмелевски и Джош Норрис.

Таким образом, молодежная сборная Финляндии стала чемпионом мира-2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января молодежная сборная России переиграла хоккеистов Швейцарии в матче за третье место на ЧМ в Канаде. Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.

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