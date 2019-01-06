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«Торонто» разгромил всухую «Ванкувер» в матче НХЛ

Спорт

5:0 в пользу «Торонто»

Торонто, Канада, 6 января 2019, 07:19 — REGNUM  Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил всухую команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 6 января Sport 24.

Игра проходила на льду «Скотиабанк арена» в Торонто и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы на счету Джона Тавареса (9-я минута), Джона Мура (15-я), Осстона Мэттьюса (45-я), российского защитника Игоря Ожиганова (55-я) и Андреаса Юнссона (56-я)

Также Ожиганов отметился в матче одной результативной передачей. Его коллега по клубу защитник Никита Зайцев и форвард «Ванкувера» Николай Голдобин не отметились в матче результативными действиями.

По итогам игры «Ванкувер» с 44 очками находится на девятой позиции в западной конференции, «Торонто» с 56 на второй позиции на востоке.

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