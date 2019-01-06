Хоккеист Слепец признан лучшим игроком сборной РФ в игре за «бронзу»

Ванкувер, Канада, , 03:54 — REGNUM Лучшим игроком российской команды, обыгравшей Швейцарию в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде, стал нападающий Кирилл Слепец. Об этом 6 января сообщает «Матч ТВ».

Слепцу удалось забросить три шайбы в ворота швейцарцев: на 5-й, 47-й и 58-й минутах встречи. Лучшим хоккеистом швейцарской сборной признан защитник Симон Ле Культр.

Российский нападающий признался, что согласен «все три гола в ворота Швейцарии променять на вчерашний один». Днем ранее сборная РФ уступила США в полуфинале МЧМ.

Как сообщало ИА REGNUM, в борьбе за третье место на МЧМ по хоккею Россия победила Швейцарию со счетом 5:2. За победу в турнире поборются США и Франция.

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