Воскресенье, 6 Января 2019 года
03:55:05 МСК

Хоккеист Слепец признан лучшим игроком сборной РФ в игре за «бронзу»

Спорт

Слепцу удалось забросить три шайбы в ворота швейцарцев: на 5-й, 47-й и 58-й минутах встречи

Ванкувер, Канада, 6 января 2019, 03:54 — REGNUM  Лучшим игроком российской команды, обыгравшей Швейцарию в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде, стал нападающий Кирилл Слепец. Об этом 6 января сообщает «Матч ТВ».

Слепцу удалось забросить три шайбы в ворота швейцарцев: на 5-й, 47-й и 58-й минутах встречи. Лучшим хоккеистом швейцарской сборной признан защитник Симон Ле Культр.

Российский нападающий признался, что согласен «все три гола в ворота Швейцарии променять на вчерашний один». Днем ранее сборная РФ уступила США в полуфинале МЧМ.

Как сообщало ИА REGNUM, в борьбе за третье место на МЧМ по хоккею Россия победила Швейцарию со счетом 5:2. За победу в турнире поборются США и Франция.

Читайте также: Молодежная хоккейная сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России взяла «бронзу» на МЧМ по хоккею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить