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Сборная России взяла «бронзу» на МЧМ по хоккею

Спорт

Встреча со швейцарцами завершилась со счетом 5:2

Ванкувер, Канада, 6 января 2019, 03:43 — REGNUM  Российская молодежная сборная победила швейцарских хоккеистов в матче за третье место на чемпионате мира в Канаде. Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 5:2 в пользу России. Счет (2:0, 1:2, 2:0) открыл на пятой минуте Кирилл Слепец, повторивший свой успех на 47-й и 58-й минутах встречи. Шайбы в ворота соперников отправили Никита Шашков (14) и Клим Костин (33).В команде Швейцарии отличились Валентин Нуссбаумер (25) и Янник Брюшвайлер (36).Как сообщало ИА REGNUM, в финале МЧМ команде США предстоит сыграть со сборной Франции. Российская молодежная сборная уступила американцам в полуфинальном матче со счетом 1:2.

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