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Лыжник Холунд извинился за грубые слова в отношении российских спортсменов

Спорт

«Извиняюсь перед российской сборной»

Осло, 5 января 2019, 22:51 — REGNUM  Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд на странице в соцсети Instagram извинился перед российскими лыжниками за неуместный комментарий в СМИ.

«Извиняюсь перед российской сборной за неподобающий комментарий в СМИ после гонки, — написал Холунд. — Он получился искажённым».

Ранее издание Dagbladet сообщило, что тактикой выступления российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски» возмутился спортсмен из Норвегии Ханс Кристер Холунд.

По его мнению, «они тупые, как пробка».

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