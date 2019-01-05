Лыжник Холунд извинился за грубые слова в отношении российских спортсменов

Осло, , 22:51 — REGNUM Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд на странице в соцсети Instagram извинился перед российскими лыжниками за неуместный комментарий в СМИ.

«Извиняюсь перед российской сборной за неподобающий комментарий в СМИ после гонки, — написал Холунд. — Он получился искажённым».

Ранее издание Dagbladet сообщило, что тактикой выступления российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски» возмутился спортсмен из Норвегии Ханс Кристер Холунд.

По его мнению, «они тупые, как пробка».

Читайте также: Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»

А также: Норвежец Клебо плохо знает русский, чтобы раззадорить Устюгова и Большунова