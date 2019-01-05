«Алавес» одержал волевую победу над «Валенсией»

Мадрид, , 20:12 — REGNUM 5 января между коллективами «Алавес» и «Валенсия» на стадионе «Мендисорроса» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.

Первый мяч на 14-й минуте забил испанский хавбэк Даниэль Парехо — 0:1. Через 7 минут Борха Бастон вновь сделал счет равным после передачи Гильермо Марипана — 1:1. В конце тайма Томас Пинья впервые вывел «Алавес» вперед — 2:1.

Статистика матча («Алавес"/"Валенсия»)

Удары 13/12

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения мячом 45%/55%

Нарушения правил 9/10

Поданные угловые 2/6

«Алавес», набрав 31 очко, поднялся на 4-ю позицию. «Валенсия» с 22-мя баллами осталась на 11-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Марипан, Химо, Агиррегабирия, Пинья, Гомес, Гарсия, Хони, Кальери, Бастон.

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Лато, Дьякаби, Парехо, Гарай, Черышев, Васс, Пиччини, Родриго, Мина.

Главный арбитр матча: Давид Медье Хименес.

Желтые карточки: Лагуардиа — 13, Васс — 22, Химо — 25, Дьякаби — 46, Торрес — 81, Пачеко — 82.

Голы: Парехо 14 — 0:1, Бастон 21 — 1:1, Пинья 45 — 2:1.