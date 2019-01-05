«Эвертон» одержал неубедительную победу над «Линкольн Сити»

Лондон, 5 января 2019, 20:06 — REGNUM 5 января между коллективами «Эвертон» и «Линкольн Сити» на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «ирисок».
На 12-й минуте Адемола Лукман открыл счет, замкнув навес Лейтона Бейнса с левого фланга — 1:0. Через 2 минуты Бернард удвоил преимущество «ирисок» — 2:0. На 28-й минуте Майкл Бостуик забил «гол престижа» — 2:1.
Статистика матча («Эвертон"/"Линкольн Сити»)
Удары 18/8
Удары в створ ворот 5/2
Процент владения мячом 74%/26%
Нарушения правил 11/8
Поданные угловые 5/6
Стартовые составы команд на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Бейнс, Зума, Мина, Кенни, Сигурдссон, Гейе, Дэвис, Бернард, Лукман, Калвер-Льюин.
«Линкольн Сити»: Уикерс, Шекел, Тоффоло, Ирдли, О’Коннор, Петт, Фреклинтон, Андраде, Бостуик, Андерсон, Акинде.
Главный арбитр матча: Джон Брукс.
Желтые карточки: Кенни — 47.
Голы: Лукман 12 — 1:0, Бернард 14 — 2:0, Бостуик 28 — 2:1.