«Дерби Каунти» и «Саутгемптон» сильнейшего не выявили

Лондон, , 20:01 — REGNUM 5 января между коллективами «Дерби Каунти» и «Саутгемптон» на стадионе «Прайд Парк» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей — 2:2.

В дебюте матча Натан Редмонд открыл счет после передачи Шейна Лонга — 0:1. В начале второй половины Редмонд оформил дубль — 0:2. Через 10 минут Джек Мариотт сократил отставание — 1:2. На 61-й минуте Том Лоуренс спас хозяев от поражения, замкнув передачу Крейга Брайсона — 2:2.

Статистика матча («Дерби"/"Саутгемптон»)

Удары 10/12

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения мячом 50%/50%

Нарушения правил 11/11

Поданные угловые ¼

Стартовые составы команд на матч:

«Дерби»: Роос, Томори, Кио, Лоу, Богл, Брайсон, Лоуренс, Эванс, Холмс, Берд, Мариотт.

«Саутгемптон»: Ган, Соареш, Вестергорд, Стивенс, Таргетт, Эльюнусси, Уорд-Прауз, Редмонд, Скаттери, Лонг, Остин.

Главный арбитр матча: Оливер Лангфорд.

Желтые карточки: Эльюнусси — 33, Брайсон — 64, Мариотт — 88.

Голы: Редмонд 4 — 0:1, Редмонд 48 — 0:2, Мариотт 58 — 1:2, Лоуренс 61 — 2:2.