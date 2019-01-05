«Челси» одержал уверенную победу над «Ноттингемом Ф» в Кубке Англии

Лондон, , 19:54 — REGNUM 5 января между коллективами «Челси» и «Ноттингем Форест» на стадионе «Стемфорд Бридж» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «пенсионеров».

Первый мяч в дебюте второго тайма забил таранный испанский форвард Альваро Мората — 1:0. Через 10 минут Мората оформил дубль — 2:0. Хадсон-Одои записал на свой счет вторую голевую передачу.

Статистика матча («Челси"/"Ноттингем Форест»)

Удары 24/12

Удары в створ ворот 9/2

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 4/11

Поданные угловые 9/5

Стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Кабальеро, Заппакоста, Кристенсен, Луис, Эмерсон, Ампаду, Фабрегас, Баркли, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Мората.

«Ноттингем Форест»: Стил, Фокс, Янко, Дариква, Гедиура, Колбэк, Карвалью, Осборн, Кэш, Якоб, Мерфи.

Главный арбитр матча: А. Мэдли.

Желтые карточки: Баркли — 41, Колбэк — 67.

Не забитые пенальти: Фабрегас — 30.

Голы: Мората 49 — 1:0, Мората 59 — 2:0.