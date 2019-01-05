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«Шеффилд У» и «Лутон Таун» голов не забили

Спорт

5 января между коллективами «Шеффилд У» и «Лутон Таун» на стадионе «Хиллсборо» был разыгран матч 3–го раунда Кубка Англии сезона 2018/19

Лондон, 5 января 2019, 17:33 — REGNUM  5 января между коллективами «Шеффилд У» и «Лутон Таун» на стадионе «Хиллсборо» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Шеффилд У"/"Лутон Таун»)

Удары 13/7

Удары в створ ворот 4/1

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 12/8

Поданные угловые 7/3

Стартовые составы команд на матч:

«Шеффилд У»: Доусон, Фокс, Ли, Рич, Хатчинсон, Гектор, Палмер, Бэннан, Бойд, Флетчер, Матиаш.

«Лутон Таун»: Ши, Бредли, Пирсон, Джастин, Маккормак, Стаси, Берри, Шинни, Хилтон, Ли, Коллинс.

Главный арбитр матча: Роберт Джонс.

Желтые карточки: Рич — 66.

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