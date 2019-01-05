«Шеффилд У» и «Лутон Таун» голов не забили

Лондон, 5 января 2019, 17:33 — REGNUM 5 января между коллективами «Шеффилд У» и «Лутон Таун» на стадионе «Хиллсборо» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Шеффилд У"/"Лутон Таун»)
Удары 13/7
Удары в створ ворот 4/1
Процент владения мячом 55%/45%
Нарушения правил 12/8
Поданные угловые 7/3
Стартовые составы команд на матч:
«Шеффилд У»: Доусон, Фокс, Ли, Рич, Хатчинсон, Гектор, Палмер, Бэннан, Бойд, Флетчер, Матиаш.
«Лутон Таун»: Ши, Бредли, Пирсон, Джастин, Маккормак, Стаси, Берри, Шинни, Хилтон, Ли, Коллинс.
Главный арбитр матча: Роберт Джонс.
Желтые карточки: Рич — 66.