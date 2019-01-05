«Шеффилд У» и «Лутон Таун» голов не забили Спорт 5 января между коллективами «Шеффилд У» и «Лутон Таун» на стадионе «Хиллсборо» был разыгран матч 3–го раунда Кубка Англии сезона 2018/19 Лондон, , 17:33 — REGNUM 5 января между коллективами «Шеффилд У» и «Лутон Таун» на стадионе «Хиллсборо» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей. Статистика матча («Шеффилд У"/"Лутон Таун») Удары 13/7 Удары в створ ворот 4/1 Процент владения мячом 55%/45% Нарушения правил 12/8 Поданные угловые 7/3 Стартовые составы команд на матч: «Шеффилд У»: Доусон, Фокс, Ли, Рич, Хатчинсон, Гектор, Палмер, Бэннан, Бойд, Флетчер, Матиаш. «Лутон Таун»: Ши, Бредли, Пирсон, Джастин, Маккормак, Стаси, Берри, Шинни, Хилтон, Ли, Коллинс. Главный арбитр матча: Роберт Джонс. Желтые карточки: Рич — 66.

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