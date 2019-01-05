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ФК «Спартак» расторг контракт с полузащитником Самедовым

Спорт

Всего Александр Самедов, который является воспитанником «Спартака», провел за клуб 109 матчей

Москва, 5 января 2019, 17:31 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с 34-летним полузащитником Александром Самедовым. Об этом сообщается в субботу, 5 января, на официальном сайте столичного клуба.

«Спартак» и полузащитник А. Самедов расторгли трудовой договор по соглашению сторон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего Самедов, который является воспитанником «Спартака», провел за клуб 109 матчей, в которых забил 15 мячей.

22 декабря Сhampionat.com сообщил, что московский ФК «Спартак» планирует расстаться с шестью игроками во время зимнего трансферного окна.

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