Суббота, 5 Января 2019 года
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«Шрусбери Таун» и «Сток Сити» расписали мировую

Спорт

Первый мяч под занавес первого тайма забил полузащитник Оливер Норберн ударом с пенальти — 1:0. На 78-й минуте Питер Крауч вновь сделал счет равным – 1:1

Лондон, 5 января 2019, 17:30 — REGNUM  5 января между коллективами «Шрусбери Таун» и «Сток Сити» на стадионе «Монтгомери Вэтерс Мидоу» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч под занавес первого тайма забил полузащитник Оливер Норберн ударом с пенальти — 1:0. На 78-й минуте Питер Крауч вновь сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Шрусбери Таун"/"Сток Сити»)

Удары 8/12

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 12/11

Поданные угловые 2/3

Стартовые составы команд на матч:

«Шрусбери Таун»: Арнольд, Хайнес, Садлер, Болтон, Уотерфолл, Дочерти, Лаурент, Норберн, Грант, Джон-Люис, Гиллиад.

«Сток Сити»: Федиричи, Питерс, Уильямс, Инди, Эдвардс, Инс, Этебо, Макклин, Клукас, Афобе, Бераино.

Главный арбитр матча: Дэвид Уэбб.

Желтые карточки: Норберн — 31.

Голы: Норберн (пен) 45 — 1:0, Крауч 78 — 1:1.

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