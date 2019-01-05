«Шрусбери Таун» и «Сток Сити» расписали мировую

Лондон, 5 января 2019, 17:30 — REGNUM 5 января между коллективами «Шрусбери Таун» и «Сток Сити» на стадионе «Монтгомери Вэтерс Мидоу» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч под занавес первого тайма забил полузащитник Оливер Норберн ударом с пенальти — 1:0. На 78-й минуте Питер Крауч вновь сделал счет равным — 1:1.
Статистика матча («Шрусбери Таун"/"Сток Сити»)
Удары 8/12
Удары в створ ворот 5/2
Процент владения мячом 48%/52%
Нарушения правил 12/11
Поданные угловые 2/3
Стартовые составы команд на матч:
«Шрусбери Таун»: Арнольд, Хайнес, Садлер, Болтон, Уотерфолл, Дочерти, Лаурент, Норберн, Грант, Джон-Люис, Гиллиад.
«Сток Сити»: Федиричи, Питерс, Уильямс, Инди, Эдвардс, Инс, Этебо, Макклин, Клукас, Афобе, Бераино.
Главный арбитр матча: Дэвид Уэбб.
Желтые карточки: Норберн — 31.
Голы: Норберн (пен) 45 — 1:0, Крауч 78 — 1:1.