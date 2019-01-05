«Бернли» вырвал победу над «Барнсли» в Кубке Англии

Лондон, 5 января 2019, 17:28 — REGNUM 5 января между коллективами «Бернли» и «Барнсли» на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.
В компенсированное время Крис Вуд принес «Бернли» победу, реализовав пенальти — 1:0.
Статистика матча («Бернли"/"Барнсли»)
Удары 9/6
Удары в створ ворот 1/0
Процент владения мячом 47%/53%
Нарушения правил 5/8
Поданные угловые ¾
Стартовые составы команд на матч:
«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Гибсон, Уорд, Лонг, Хендрик, Дефур, Воукс, Выдра, Макнейл.
«Барнсли»: Дэвис, Пиннок, Линдсей, Кавар, Виллиамс, МакГиихан, Бахре, Моутт, Хеджес, Вудроу, Тиам.
Главный арбитр матча: Саймон Хупер.
Желтые карточки: Виллиамс.
Голы: Вуд 90+4 (пен) — 1:0.