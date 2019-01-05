«Бернли» вырвал победу над «Барнсли» в Кубке Англии Спорт В компенсированное время Крис Вуд принес «Бернли» победу, реализовав пенальти – 1:0 Лондон, , 17:28 — REGNUM 5 января между коллективами «Бернли» и «Барнсли» на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев. В компенсированное время Крис Вуд принес «Бернли» победу, реализовав пенальти — 1:0. Статистика матча («Бернли"/"Барнсли») Удары 9/6 Удары в створ ворот 1/0 Процент владения мячом 47%/53% Нарушения правил 5/8 Поданные угловые ¾ Стартовые составы команд на матч: «Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Гибсон, Уорд, Лонг, Хендрик, Дефур, Воукс, Выдра, Макнейл. «Барнсли»: Дэвис, Пиннок, Линдсей, Кавар, Виллиамс, МакГиихан, Бахре, Моутт, Хеджес, Вудроу, Тиам. Главный арбитр матча: Саймон Хупер. Желтые карточки: Виллиамс. Голы: Вуд 90+4 (пен) — 1:0.

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