Суббота, 5 Января 2019 года
17:29:07 МСК

«Бернли» вырвал победу над «Барнсли» в Кубке Англии

Спорт

В компенсированное время Крис Вуд принес «Бернли» победу, реализовав пенальти – 1:0

Лондон, 5 января 2019, 17:28 — REGNUM  5 января между коллективами «Бернли» и «Барнсли» на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

В компенсированное время Крис Вуд принес «Бернли» победу, реализовав пенальти — 1:0.

Статистика матча («Бернли"/"Барнсли»)

Удары 9/6

Удары в створ ворот 1/0

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 5/8

Поданные угловые ¾

Стартовые составы команд на матч:

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Гибсон, Уорд, Лонг, Хендрик, Дефур, Воукс, Выдра, Макнейл.

«Барнсли»: Дэвис, Пиннок, Линдсей, Кавар, Виллиамс, МакГиихан, Бахре, Моутт, Хеджес, Вудроу, Тиам.

Главный арбитр матча: Саймон Хупер.

Желтые карточки: Виллиамс.

Голы: Вуд 90+4 (пен) — 1:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить