Суббота, 5 Января 2019 года
17:27:39 МСК

Сако принес «Вест Бромвичу» победу над «Уиганом»

Спорт

На 31-й минуте Бакари Сако открыл счет в матче после передачи Криса Бранта – 1:0

Лондон, 5 января 2019, 17:27 — REGNUM  5 января между коллективами «Вест Бромвич» и «Уиган» на стадионе «Хоторн» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой «дроздов».

На 31-й минуте Бакари Сако открыл счет в матче после передачи Криса Бранта — 1:0.

Статистика матча («Вест Бромвич"/"Уиган»)

Удары 9/5

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 62%/38%

Нарушения правил 7/12

Поданные угловые 3/7

Стартовые составы команд на матч:

«Вест Бромвич»: Бонд, Бартли, Таунсенд, Адарабиойо, Холгейт, Брант, Хулахан, Филд, Харпер, Сако, Леко.

«Уиган»: Джонс, Кипре, Данкли, Коннолли, Бирн, Виндасс, Макманаман, Лопес, Нейсмит, Эванс, Григг.

Главный арбитр матча: К. Строуд.

Желтые карточки: Коннолли — 29, Бирн — 58, Брант — 80, Филд — 90.

Голы: Сако 31 — 1:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить