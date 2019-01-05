Сако принес «Вест Бромвичу» победу над «Уиганом»

Лондон, , 17:27 — REGNUM 5 января между коллективами «Вест Бромвич» и «Уиган» на стадионе «Хоторн» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой «дроздов».

На 31-й минуте Бакари Сако открыл счет в матче после передачи Криса Бранта — 1:0.

Статистика матча («Вест Бромвич"/"Уиган»)

Удары 9/5

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 62%/38%

Нарушения правил 7/12

Поданные угловые 3/7

Стартовые составы команд на матч:

«Вест Бромвич»: Бонд, Бартли, Таунсенд, Адарабиойо, Холгейт, Брант, Хулахан, Филд, Харпер, Сако, Леко.

«Уиган»: Джонс, Кипре, Данкли, Коннолли, Бирн, Виндасс, Макманаман, Лопес, Нейсмит, Эванс, Григг.

Главный арбитр матча: К. Строуд.

Желтые карточки: Коннолли — 29, Бирн — 58, Брант — 80, Филд — 90.

Голы: Сако 31 — 1:0.