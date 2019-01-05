Сако принес «Вест Бромвичу» победу над «Уиганом»

Лондон, 5 января 2019, 17:27 — REGNUM 5 января между коллективами «Вест Бромвич» и «Уиган» на стадионе «Хоторн» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой «дроздов».
На 31-й минуте Бакари Сако открыл счет в матче после передачи Криса Бранта — 1:0.
Статистика матча («Вест Бромвич"/"Уиган»)
Удары 9/5
Удары в створ ворот 5/1
Процент владения мячом 62%/38%
Нарушения правил 7/12
Поданные угловые 3/7
Стартовые составы команд на матч:
«Вест Бромвич»: Бонд, Бартли, Таунсенд, Адарабиойо, Холгейт, Брант, Хулахан, Филд, Харпер, Сако, Леко.
«Уиган»: Джонс, Кипре, Данкли, Коннолли, Бирн, Виндасс, Макманаман, Лопес, Нейсмит, Эванс, Григг.
Главный арбитр матча: К. Строуд.
Желтые карточки: Коннолли — 29, Бирн — 58, Брант — 80, Филд — 90.
Голы: Сако 31 — 1:0.