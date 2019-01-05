«МЮ» одержал очередную победу над «Редингом»

Лондон, 5 января 2019, 17:26 — REGNUM 5 января между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Рединг» на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «манкунианцев».
На экваторе первого тайма Хуан Мата открыл счет ударом с пенальти — 1:0. Через 23 минуты таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку удвоил преимущество «красных дьяволов» в счете, замкнув передачу Алексиса Санчеса — 2:0.
Статистика матча («МЮ"/"Рединг»)
Удары 7/14
Удары в створ ворот 4/5
Процент владения мячом 38%/62%
Нарушения правил 12/11
Поданные угловые 0/4
Стартовые составы команд на матч:
«МЮ»: Ромеро, Джонс, Янг, Далот, Дармиан, Мата, Перейра, Фред, МакТоминей, Санчес, Лукаку.
«Рединг»: Яаккола, Мур, Илори, Ричардс, Йадом, Свифт, Харриотт, Риномьота, Келли, Макклири, Лоадер.
Главный арбитр матча: Стюарт Аттуэлл.
Желтые карточки: Йадом — 33, Чонг — 77.
Голы: Мата (пен) 22 — 1:0, Лукаку 45 — 2:0.