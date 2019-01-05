«МЮ» одержал очередную победу над «Редингом»

Лондон, , 17:26 — REGNUM 5 января между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Рединг» на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «манкунианцев».

На экваторе первого тайма Хуан Мата открыл счет ударом с пенальти — 1:0. Через 23 минуты таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку удвоил преимущество «красных дьяволов» в счете, замкнув передачу Алексиса Санчеса — 2:0.

Статистика матча («МЮ"/"Рединг»)

Удары 7/14

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 38%/62%

Нарушения правил 12/11

Поданные угловые 0/4

Стартовые составы команд на матч:

«МЮ»: Ромеро, Джонс, Янг, Далот, Дармиан, Мата, Перейра, Фред, МакТоминей, Санчес, Лукаку.

«Рединг»: Яаккола, Мур, Илори, Ричардс, Йадом, Свифт, Харриотт, Риномьота, Келли, Макклири, Лоадер.

Главный арбитр матча: Стюарт Аттуэлл.

Желтые карточки: Йадом — 33, Чонг — 77.

Голы: Мата (пен) 22 — 1:0, Лукаку 45 — 2:0.