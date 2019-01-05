«Борнмут» потерпел фиаско в матче Кубка Англии с «Брайтоном»

Лондон, 5 января 2019, 17:25 — REGNUM 5 января между коллективами «Борнмут» и «Брайтон» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой «чаек».
На единственный мяч «вишен» за авторством Марка Пью на 55-й минуте «Брайтон» смог ответить голами, забитыми Антони Кноккартом, Ивой Биссумой и Флорианом Андоне на 31-й, 34-й и 64-й минутах соответственно.
Статистика матча («Борнмут"/"Брайтон»)
Удары 13/9
Удары в створ ворот 2/3
Процент владения мячом 46%/54%
Нарушения правил 4/7
Поданные угловые 6/1
Стартовые составы команд на матч:
«Борнмут»: Боруц, Кук, Рико, Клайн, Симпсон, Сурман, Пью, Айб, Фрейзер, Тейлор, Муссе.
«Брайтон»: Стил, Бруно, Бонг, Даффи, Балогун, Стивенс, Кайал, Биссума, Кноккарт, Локадия, Андоне.
Главный арбитр матча: Майкл Оливер.
Желтые карточки: Стивенс — 22, Сурман — 84, Кук — 90+1.
Голы: Кноккарт 31 — 0:1, Биссума 34 — 0:2, Пью 55 — 1:2, Андоне 64 — 1:3.