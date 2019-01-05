«Вест Хэм» одержал уверенную победу над «Бирмингемом»

Лондон, 5 января 2019, 17:24 — REGNUM 5 января между коллективами «Вест Хэм» и «Бирмингем» на стадионе «Лондон Стэдиум» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой «молотобойцев».
Первый мяч в дебюте матча забил таранный форвард национальной сборной Австрии Марко Арнаутович — 1:0. В конце второй половины Энди Кэрролл удвоил преимущество «молотобойцев» — 2:0.
Статистика матча («Вест Хэм"/"Бирмингем»)
Удары 9/11
Удары в створ ворот 4/3
Процент владения мячом 75%/25%
Нарушения правил 6/9
Поданные угловые 6/9
Стартовые составы команд на матч:
«Вест Хэм»: Адриан, Огбонна, Диоп, Масуаку, Насри, Обианг, Антонио, Райс, Диангана, Арнаутович, Коста.
«Бирмингем»: Комп, Колен, Дин, Моррисон, Хардинг, Кифтенбельд, Махоней, Адамс, Магома, Гарднер, Юткевич.
Главный арбитр матча: Роджер Ист.
Желтые карточки: Гарднер — 19, Диоп — 51.
Голы: Арнаутович 2 — 1:0, Кэрролл 90 — 2:0.