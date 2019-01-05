«Вест Хэм» одержал уверенную победу над «Бирмингемом»

Лондон, , 17:24 — REGNUM 5 января между коллективами «Вест Хэм» и «Бирмингем» на стадионе «Лондон Стэдиум» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой «молотобойцев».

Первый мяч в дебюте матча забил таранный форвард национальной сборной Австрии Марко Арнаутович — 1:0. В конце второй половины Энди Кэрролл удвоил преимущество «молотобойцев» — 2:0.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Бирмингем»)

Удары 9/11

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 75%/25%

Нарушения правил 6/9

Поданные угловые 6/9

Стартовые составы команд на матч:

«Вест Хэм»: Адриан, Огбонна, Диоп, Масуаку, Насри, Обианг, Антонио, Райс, Диангана, Арнаутович, Коста.

«Бирмингем»: Комп, Колен, Дин, Моррисон, Хардинг, Кифтенбельд, Махоней, Адамс, Магома, Гарднер, Юткевич.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Желтые карточки: Гарднер — 19, Диоп — 51.

Голы: Арнаутович 2 — 1:0, Кэрролл 90 — 2:0.