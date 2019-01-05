«Вальядолид» упустил возможность набрать очки в матче с «Райо Вальекано»

Мадрид, , 16:51 — REGNUM 5 января между коллективами «Вальядолид» и «Райо Вальекано» на стадионе «Хосе Зорилья» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

В дебюте матча Альваро Медран забил единственный в этой встрече мяч, замкнув передачу Адриана Эмбраба — 0:1.

Статистика матча («Вальядолид"/"Райо Вальекано»)

Удары 8/8

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 15/18

Поданные угловые 7/5

«Райо Вальекано» одержал победу, набрал 16 очков и поднялся на 18-е место. «Вальядолид» с 21-м баллом занял 13-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Вальядолид»: Масип, Кико, Калеро, Мойяно, Начо, Плано, Алькараз, Мичел, Кеко, Унал, Суарес.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Морено, амат, адвинкула, Веласкес, Ба, Медран, Трехо, Эмбарба, Комесанья, Де Томас.

Главный арбитр матча: Адриан Кордеро.

Желтые карточки: Эмбарба — 56, Трехо — 59, Бебе — 66.

Не забитые пенальти: Мичел — 88.

Голы: Медран 1 — 0:1.