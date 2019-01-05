«Вальядолид» упустил возможность набрать очки в матче с «Райо Вальекано»

Мадрид, 5 января 2019, 16:51 — REGNUM 5 января между коллективами «Вальядолид» и «Райо Вальекано» на стадионе «Хосе Зорилья» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.
В дебюте матча Альваро Медран забил единственный в этой встрече мяч, замкнув передачу Адриана Эмбраба — 0:1.
Статистика матча («Вальядолид"/"Райо Вальекано»)
Удары 8/8
Удары в створ ворот 2/4
Процент владения мячом 56%/44%
Нарушения правил 15/18
Поданные угловые 7/5
«Райо Вальекано» одержал победу, набрал 16 очков и поднялся на 18-е место. «Вальядолид» с 21-м баллом занял 13-ю строчку.
Стартовые составы команд на матч:
«Вальядолид»: Масип, Кико, Калеро, Мойяно, Начо, Плано, Алькараз, Мичел, Кеко, Унал, Суарес.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Морено, амат, адвинкула, Веласкес, Ба, Медран, Трехо, Эмбарба, Комесанья, Де Томас.
Главный арбитр матча: Адриан Кордеро.
Желтые карточки: Эмбарба — 56, Трехо — 59, Бебе — 66.
Не забитые пенальти: Мичел — 88.
Голы: Медран 1 — 0:1.