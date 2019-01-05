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Марко Ройс лучший игрок 2018 года по мнению болельщиков

Спорт

29-летний футболист удостоился этого звания по итогам голосования болельщиков

Марко Ройс лучший игрок 2018 года по мнению болельщиков
Olaf Kozany
Марко Ройс

Дортмунд, Германия, 5 января 2019, 15:45 — REGNUM  Хавбек дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Марко Ройс стал лучшим игроком сборной германии по футболу в 2018 году, сообщает 5 января официальный сайт Немецкого футбольного союза.

29-летний футболист удостоился этого звания по итогам голосования болельщиков. Кандидатура Марко Ройса набрал 33,9% голосов, за него проголосовало 89 928 человек. На втором месте в голосовании защитник команды «Бавария» Джошуа Киммих, за которого проголосовало 31% участвовавших в голосовании. На третьем — полузащитник лондонского клуба «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Отметим, в текущем сезоне марко Ройс сыграл за «Боруссию» 24 матча, в которых забил 14 мячей и сделал девять результативных передач.

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Футбол
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