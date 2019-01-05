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СМИ: матч с «Ноттингемом» может стать последним для Фабрегаса в «Челси»

Спорт

С 1 января Фабрегас получил право договариваться с другими клубами

Лондон, 5 января 2019, 15:21 — REGNUM  О том, что испанский защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Сеск Фабергас может в ближайшее время покинуть клуб и игра с «Ноттингемом» 1/32 финала Кубка Англии будет для него последней в составе «Челси», сообщает 5 января «Матч ТВ».

По информации издания, «Монако» уже почти согласовало с лондонским клубом условия траснфера Фабрегаса во время зимнего трансферного окна. При этом ранее в СМИ сообщалось о том, что главный тренер «Челси» выразил надежду на то, что футболист останется в команде.

Отметим, текущий контракт испанца рассчитан до лета 2019 года и с 1 января он получил право договариваться с другими клубами о предварительном соглашении.

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Футбол
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