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«Анжи» назначил исполняющего обязанности главного директора

Спорт

Агарагимов на этой должности сменил Олега Флегонтова

Махачкала, 5 января 2019, 15:23 — REGNUM  Новым исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба РПЛ «Анжи» назначен Абасултдин Агарагимов, сообщает 5 января официальный сайт дагестанского клуба.

В сообщении на сайте клуба говорится, что заступивший 5 января Агарагимов на этой должности сменил Олега Флегонтова, который в конце декабря подал в отставку по собственному желанию из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе. Кроме этого клуб поблагодарил уволившегося Флегонтова за проделанную работу и пожелал удачи новому исполняющему обязанности генерального директора клуба.

Отметим, Агарагимов работает в «Анжи» с 2000 года и был за это время сотрудником по процедуре лицензирования клуба, директором департамента по проведению соревнований, а с июля 2018 года — исполнительным директором «Анжи».

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Футбол
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