«Анжи» назначил исполняющего обязанности главного директора

Махачкала, , 15:23 — REGNUM Новым исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба РПЛ «Анжи» назначен Абасултдин Агарагимов, сообщает 5 января официальный сайт дагестанского клуба.

В сообщении на сайте клуба говорится, что заступивший 5 января Агарагимов на этой должности сменил Олега Флегонтова, который в конце декабря подал в отставку по собственному желанию из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе. Кроме этого клуб поблагодарил уволившегося Флегонтова за проделанную работу и пожелал удачи новому исполняющему обязанности генерального директора клуба.

Отметим, Агарагимов работает в «Анжи» с 2000 года и был за это время сотрудником по процедуре лицензирования клуба, директором департамента по проведению соревнований, а с июля 2018 года — исполнительным директором «Анжи».