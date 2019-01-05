Зидан может возглавить «Ювентус» после ухода Аллегри

Турин, Италия, , 14:38 — REGNUM Бывший главный наставник мадридского футбольного клуба «Реал» Занедин Зидан может возглавить по окончании текущего сезона туринскую команду «Ювентус», сообщает 5 января Mundo Deportivo.

По данным издания, являющийся в настоящий момент главным тренером туринского клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри, планирует покинуть занимаемый им пост по окончании текущего сезона, несмотря на то какие командой будут результаты в итальянском чемпионате и Лиге чемпионов и то, что текущий его соглашение о работе с клубом рассчитано до лета 2020 года. В качестве преемника Аллегри на посту главного наставника «Ювентуса» издание называет Занедина Зидана.

Аллегри работает в туринском клубе с 2014 года и за время его руководства «Ювентус» четыре раза выиграл Кубок Италии и чемпионат. А также был стал обладателем Суперкубка. Зидан ушел с поста главного тренера «Реала» летом 2018 года и под его руководством клуб из Мадрида три раза побеждал в Лиге чемпионов.