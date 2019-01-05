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«Дженоа» собирается арендовать защитника «Монако»

Спорт

В текущем сезоне хавбек сыграл за клуб семь матчей

Генуя, Италия, 5 января 2019, 14:28 — REGNUM  Футбольный клуб из Генуи «Дженоа» намерен арендовать у команды «Монако» полузащитника Антонио Баррека, сообщает 5 января Tuttomercatoweb.

По данным издания, «Дженоа» достигло соглашения с «Монако» об условиях аренды Баррека до конца текущего сезона и в ближайшие дни стоит ожидать официального объявления о переходе футболиста в состав «Дженоа». Также в соглашении предусмотрена возможность выкупа командой из Генуи футболиста по окончании сезона за 10 млн евро.

Антонио Баррека, являющийся воспитанником итальянской команды «Торино», перешел в «Монако» летом 2018 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за клуб семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Футбол
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