Марадона: сейчас мое здоровье в идеальном состоянии

Буэнос-Айрес, , 14:08 — REGNUM О том, что его здоровье находится в идеальном состоянии рассказал легендарный в прошлом аргентинский футболист, а ныне тренер команды мексиканской футбольной команды «Дордаос» Диего Марадона, его слова 5 января приводит аргентинское агентство Telam.

По словам Марадоны, ничего страшного с ним не произошло, и он покинул больницу 50-летним, хотя поступил туда 58-летним.

«Сейчас моё здоровье в идеальном состоянии», — заявил экс-футболист и добавил, что люди, которые спекулировали и спекулируют на состоянии его здоровья были и есть всегда.

«Теперь я возвращаюсь в «Дорадос», — заключил Марадона.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Диего Марадона был выписан из одной из частных клиник Буэнос-Айреса, куда он поступил с желудочным кровотечением, обнаруженным у его во время планового медосмотра перед вылетом в Мексику.