Оби Микел ушел из китайской команды «Тяньцзинь Тэда»

Тяньцзинь, Китай, , 14:36 — REGNUM Нигерийский защитник Джон Оби Микел, в прошлом являвшийся игроком лондонского футбольного клуба «Челси», ушел из своей текущей футбольной команды из Китая «Тяньцзинь Тэда», сообщает 5 января L'Equipe.

Согласно данным издания, 31-летний хавбек может теперь перейти в турецкий футбольный чемпионат, так как ранее интерес к игроку проявлял турецкий клуб «Фенербахче». При этом сам футболист не стал давать комментария о своем будущем.

Джон Оби Микел перешел в «Тяньцзинь Тэда» из состава лондонского клуба «Челси», в котором он играл с 2006 года, в 2017 году. Также футболист является игроком национальной сборной Нигерии по футболу.