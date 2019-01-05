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Оби Микел ушел из китайской команды «Тяньцзинь Тэда»

Спорт

Ранее интерес к игроку проявлял турецкий клуб «Фенербахче»

Тяньцзинь, Китай, 5 января 2019, 14:36 — REGNUM  Нигерийский защитник Джон Оби Микел, в прошлом являвшийся игроком лондонского футбольного клуба «Челси», ушел из своей текущей футбольной команды из Китая «Тяньцзинь Тэда», сообщает 5 января L'Equipe.

Согласно данным издания, 31-летний хавбек может теперь перейти в турецкий футбольный чемпионат, так как ранее интерес к игроку проявлял турецкий клуб «Фенербахче». При этом сам футболист не стал давать комментария о своем будущем.

Джон Оби Микел перешел в «Тяньцзинь Тэда» из состава лондонского клуба «Челси», в котором он играл с 2006 года, в 2017 году. Также футболист является игроком национальной сборной Нигерии по футболу.

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