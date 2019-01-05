Модрич может покинуть «Реал» этим летом

Мадрид, , 13:24 — REGNUM Хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич может покинуть команду этим летом, сообщает 5 января fichajes.com.

По данным портала, у президента мадридского клуба Флорентино Переса возникли сомнения в том, что 33-летний хавбек сможет выйти на привычный уровень физической подготовки по причине возраста и потому он намерен продать Луку Модрича летом.

Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года, в нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча, в которых отметился одним мячом и четырьмя результативными передачам.

Отметим, также Лука Модрич является обладателем премии «Золотой мяч-2018» и получение им данной премии прервало десятилетнюю «монополию» на эту награду со стороны Криштиану Роналду и Лионеля Месси.