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Абель Эрнандес буде играть в ЦСКА до конца текущего сезона

Спорт

Стороны смогли договориться о продолжении сотрудничества

Москва, 5 января 2019, 13:08 — REGNUM  Уругвайский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Абель Эрнандес останется в составе армейцев как минимум до конца текущего сезона, сообщает 5 января Sport 24.

Согласно данных источника портала, стороны смогли договориться о продолжении сотрудничества, а затем, по окончании сезона, договорились пересмотреть условия контракта Эрнандеса с ЦСКА ещё раз.

Уругваец перешел в ЦСКА летом прошлого года, подписав с клубом контракт сроком на три года. При этом в соглашении был предусмотрен пункт, согласно которому стороны могли разорвать заключенное соглашение или пересмотреть его условия в том случае если игрок получит травму. Абель Эрнандес по причине травмы почти не участвовал в играх ЦСКА осенью и потому сыграл только восемь матчей за клуб в текущем сезоне, в которых отметился двумя мячами.

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Футбол
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