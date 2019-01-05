Абель Эрнандес буде играть в ЦСКА до конца текущего сезона

Москва, , 13:08 — REGNUM Уругвайский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Абель Эрнандес останется в составе армейцев как минимум до конца текущего сезона, сообщает 5 января Sport 24.

Согласно данных источника портала, стороны смогли договориться о продолжении сотрудничества, а затем, по окончании сезона, договорились пересмотреть условия контракта Эрнандеса с ЦСКА ещё раз.

Уругваец перешел в ЦСКА летом прошлого года, подписав с клубом контракт сроком на три года. При этом в соглашении был предусмотрен пункт, согласно которому стороны могли разорвать заключенное соглашение или пересмотреть его условия в том случае если игрок получит травму. Абель Эрнандес по причине травмы почти не участвовал в играх ЦСКА осенью и потому сыграл только восемь матчей за клуб в текущем сезоне, в которых отметился двумя мячами.