Один из клубов РПЛ намерен приобрести себе игрока из румынского чемпионата

Бухарест, , 13:11 — REGNUM О переговорах по возможному переходу нападающего румынской футбольной команды «Газ Метан» Карлуша Фортеша в один из клубов футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ) рассказал спортивный директор румынского клуба Октавиан Морару, его слова приводит 5 января Prosport.ro.

По словам Морару, в настоящее время «Газ Метан» ведет переговоры с тремя клубами по поводу перехода Фортеша в один из них. Как рассказал спортивный директор «Газ Метана», это клуб из итальянской серии В, клуб из ОАЭ и один из клубов, играющих в РПЛ, но находящийся в лиге не на самых топовых позициях.

24-летний Карлуш Фортеш пришел в «Газ Метан» в 2018 году и ранее играл в таких клубах как турецкий «Санлурфаспор» и португальскую «Визелу». В текущем сезоне форвард провел 19 матчей за команду и отметился в них пятью мячами.