«Нью-Джерси» победил по буллитам «Аризону»

Глендейл, США, , 12:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу в серии послематчевых буллитов над хоккеистами «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 5 января «Советский Спорт».

Встреча проходила на домашней арене «Аризоны» в Глендейле и закончилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыли гости голом швейцарского форварда «Нью-Джерси» Нико Хишира на 2-й минуте игры, а через 15 минут равновесие в счете было восстановлено нападающим хозяев Конором Гарлендом.

Затем на 30-й минуте встречи Кристиан Фишер вновь вывел гостей вперед в счете, однако ещё до конца второго периода хозяева счет сравняли голом Блейка Коулмана на 37-й минуте.

Третий периода и овертайм победителя не выявили и дело перешло к послематчевым буллитам, в которых удачливее оказались гости. Их представитель Кайл Палмьери точным ударом поставил в матче точку.

По итогам игры «Аризона» находится на 12-й строчке турнирной таблицы западной конференции, а «Нью-Джерси» на 13-й строчке восточной.