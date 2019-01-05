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Главный тренер «МЮ» не планирует усиление команды в январе

Спорт

«Вряд ли «Манчестер Юнайтед“ будет приобретать кого-нибудь в январе», — заявил Сульшер

Лондон, 5 января 2019, 12:11 — REGNUM  Уле-Гуннар Сульшер, являющийся исполняющим обязанности главного тренера лондонского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», не ожидает приобретения новых игроков в команду во время зимнего трансферного окна, его слова приводит 5 января Sky Sports.

«Вряд ли «Манчестер Юнайтед» будет приобретать кого-нибудь в январе», — заявил Сульшер и добавил, что в случае если руководство клуба приобретет нескольких игроков, он будет согласен с таким решением. При этом норвежский специалист отметил, что в этом вопросе не все зависит от него, а сам он счастлив работать с имеющимся составом.

Отметим, Уле-Гуннар Сульшер был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» в декабре прошлого года после увольнения с этой должности Жозе Мауриньо, который занимал её с 2016 года. В настоящее время «МЮ» находится на шестом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

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